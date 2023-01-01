Ваш питомец — натуральные корма и мясо для собак с доставкой
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Натуральные корма для собак в магазине "Ваш питомец"

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"Ваш питомец" - магазин натуральных мясопродуктов для собак. Мы предлагаем широкий ассортимент натуральных кормов, сделанных только из мяса высокого качества, без добавления химических компонентов. У нас вы можете купить натуральный корм для собак, содержащий только натуральные ингредиенты, специально подобранный для вашего питомца. Мы также предоставляем отличный выбор мясных деликатесов для дополнения рациона вашего любимца. У нас вы можете купить натуральное мясо для собак, сделанное только из мяса высокого качества со здоровьем безопасными производственными практиками.
Магазин "Ваш питомец" - это место, где вы найдете только самое лучшее для своего питомца. Мы гордимся тем, что наши продукты производятся только из натуральных ингредиентов, без добавлений химикатов и консервантов.
У нас есть разделы с кормами для собак по категориям: баранина, говядина, индейка, перепёлка, кролик и утка
Мы организуем доставку по Москве и Московской области, чтобы вы могли получить свои заказы быстро и удобно. Закажите корм для собак у нас сегодня и убедитесь в его высоком качестве, заботе о здоровье вашего питомца и нашем сервисе.
Купите натуральный корм для собак в магазине "Ваш питомец" и обеспечьте вашему питомцу здоровое и счастливое будущее!

Рекомендации

Говядина бескостная рубленая
329 ₽

Оценок: 6

Говядина бескостная рубленая
Говядина бескостная рубленая представляет собой обрезь говяжью пропущенную через промышленную мясорубку.
Окорок теленка
254 ₽

Оценок: 0

Окорок теленка
Окорок теленка молодая телятина конечности теленка ­ телятина на кости.
Подъязычный срез
329 ₽

Оценок: 20

Подъязычный срез
Подьязычный срез представляет собой срез с головы коровы, быка и содержит большее количество жил по отношению к обрези говяжьей.
Говядина (гуляш)
398 ₽

Оценок: 211

Говядина (гуляш)
Говядина (гуляш).Среднего размера куски мяса без костей. Это куски говядины по 200­-700 гр из которых удалены жир и жилы.
Обрезь говяжья
329 ₽

Оценок: 7

Обрезь говяжья
Обрезь с туши содержит белки и легко усваиваемые жиры, большое количество полезных аминокислот, витаминов.
Рагу телячье
189 ₽

Оценок: 0

Рагу телячье
Рагу телячье для собак используется при кормлении как сыром, так и вареном виде.