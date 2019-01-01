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МЯСО ДЛЯ СОБАК
Мясо для собак лучший корм для домашних животных! В интернет магазине “Ваш питомец” мы предлагаем вам самые разные мясные корма:
из телятины;
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а так же субпродукты.
Сырое мясо для собак от интернет магазина “Ваш питомец” это исключительно высокое качество и отсутствие генномодифицированных компонентов. Наши натуральные мясные субпродукты и мясо для собак помогают вашему питомцу быть здоровым, бодрым и счастливым. Вся продукция, которую вы найдете на нашем сайте, проходит тщательную санитарную проверку в независимой государственной лаборатории, а также в нашем собственном исследовательском отделе. Сырье для кормов мы отбираем самое лучшее и используем мясо только абсолютно здорового крупного рогатого скота и птицы. Многоэтапная проверка становится гарантией высокого качества сырого мяса для собак и его соответствия даже самым строгим международным нормам.
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