Интернет-магазин Ваш питомец предлагает натуральные корма для собак
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Субпродукты говяжьи

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Говядина (гуляш)
Говядина (гуляш)
Наша цена: 256.00 руб
Цена за коробку: 3072 руб. (12 лот., 8,4 кг) добавить в корзину
Рубец неочищеный рубленый
Рубец неочищеный рубленый
Наша цена: 78.00 руб
Цена за коробку: 936 руб. (12 лот., 8,4 кг) добавить в корзину
Говядина бескостная рубленая
Говядина бескостная рубленая
Наша цена: 183.00 руб
Цена за коробку: 2196 руб. (12 лот., 8,4 кг) добавить в корзину
Рубец очищеный (люкс)
Рубец очищеный (люкс)
Наша цена: 124.00 руб
Цена за коробку: 1488 руб. (12 лот., 8,4 кг) добавить в корзину

МЯСО ДЛЯ СОБАК

Мясо для собак ­ лучший корм для домашних животных! В интернет­ магазине “Ваш питомец” мы предлагаем вам самые разные мясные корма:

из телятины;

баранины;

говядины;

индейки;

а так же субпродукты.

Сырое мясо для собак от интернет­ магазина “Ваш питомец” ­ это исключительно высокое качество и отсутствие генномодифицированных компонентов. Наши натуральные мясные субпродукты и мясо для собак помогают вашему питомцу быть здоровым, бодрым и счастливым. Вся продукция, которую вы найдете на нашем сайте, проходит тщательную санитарную проверку в независимой государственной лаборатории, а также в нашем собственном исследовательском отделе. Сырье для кормов мы отбираем самое лучшее и используем мясо только абсолютно здорового крупного рогатого скота и птицы. Многоэтапная проверка становится гарантией высокого качества сырого мяса для собак и его соответствия даже самым строгим международным нормам.

Мясо для собак с доставкой Выбор корма для четвероногого друга ­ задача очень важная. Ветеринары и собаководы со всего мира сходятся в одном: лучше натурального мяса и мясных субпродуктов для собак просто нет! Это естественная пища для наших любимцев, которая, к тому же содержит в себе все необходимые организму собаки витамины, микроэлементы и другие полезные вещества. Подбор корма осуществляется всегда с учетом возраста, породы и некоторых других параметров, поэтому мы представляем действительно разнообразный ассортимент. У нас вы найдете идеальный для вашей собаки корм, будь то рубец для собак, филе, окорок или мясные субпродукты для собак. И конечно же, особое лакомство любимцу ­ сахарная косточка! Несомненно важный момент для каждого собаковода ­ это доставка корма на дом. Интернет­магазин “Ваш питомец” предлагает вам эту услугу! Больше не нужно будет нести тяжелые сумки через весь город ­ наш курьер быстро привезет корм к вам домой. Выбирая сырое мясо для собак в интернет­магазине “Ваш питомец”, вы можете быть спокойны за здоровье своего домашнего любимца!


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Специальные предложения

Рубец неочищенный резаный
Рубец неочищенный резаный
109.00 руб

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Обрезь говяжья
329.00 руб

Обрезь баранья
Обрезь баранья
289.00 руб

Говядина (гуляш)
Говядина (гуляш)
397.00 руб

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