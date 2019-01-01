Наша цена: 124.00 руб

Цена за коробку: 1488 руб. (12 лот., 8,4 кг)



МЯСО ДЛЯ СОБАК

Мясо для собак ­ лучший корм для домашних животных! В интернет­ магазине “Ваш питомец” мы предлагаем вам самые разные мясные корма:

из телятины;

баранины;

говядины;

индейки;

а так же субпродукты.

Сырое мясо для собак от интернет­ магазина “Ваш питомец” ­ это исключительно высокое качество и отсутствие генномодифицированных компонентов. Наши натуральные мясные субпродукты и мясо для собак помогают вашему питомцу быть здоровым, бодрым и счастливым. Вся продукция, которую вы найдете на нашем сайте, проходит тщательную санитарную проверку в независимой государственной лаборатории, а также в нашем собственном исследовательском отделе. Сырье для кормов мы отбираем самое лучшее и используем мясо только абсолютно здорового крупного рогатого скота и птицы. Многоэтапная проверка становится гарантией высокого качества сырого мяса для собак и его соответствия даже самым строгим международным нормам.